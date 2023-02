Wahlen Luzern 2023 Kandidat Jörg Stalder im Porträt Jörg Stalder tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 16 (Grüne Unternehmer*innen). 07.02.2023, 12.46 Uhr

Hier präsentiert sich Jörg Stalder den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Jörg Stalder

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als selbständiger Energieberater und Architekt optimiere ich Bestehendes und entwickle fortschrittliche Lösungen. Dabei profitiere ich von meiner langen politischen Erfahrung. Als Familienmensch sind mir der Zusammenhalt der Gesellschaft, die Kultur und eine intakte Natur wichtige Anliegen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Unsere Ressourcen sind begrenzt. Mit dieser Tatsache habe ich mich in meiner unternehmerischen Tätigkeit auf Nachhaltigkeit fokussiert. In Zukunft soll klimaschonend und sozial verträglich gewirtschaftet werden. Diese Erfahrungen bringe ich gerne in anderen Zusammenhängen für die Gesellschaft ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Klimarelevante Faktoren sind in strategischen Entscheiden zu berücksichtigen. Bei neuen Herausforderungen sind alternative Lösungsansätze mit einzubeziehen. Eine gute Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen ist wichtig, ebenso Menschen- und familiengerechtes Arbeiten mit flexiblen Zeitmodellen.

