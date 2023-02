Wahlen Luzern 2023 Kandidat Jürg Schär im Porträt Jürg Schär tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 10.37 Uhr

Hier präsentiert sich Jürg Schär den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Jürg Schär

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als regional denkender Einwohner aus dem Surental verfüge ich über ein breites Fachwissen. Bei mir stehen mehrheitsfähige Beschlüsse und die Umsetzung zum Wohle der Bevölkerung und der Mitarbeiter im Vordergrund.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte, dass das Surental im Kantonsrat noch stärker vertreten wird, somit können unsere Interessen breiter abgestützt werden. Die Mitte arbeitet zielstrebig, lösungsorientiert und verhilft so zu mehrheitsfähigen Ergebnissen, was genau meinen Vorstellungen entspricht.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

In der Finanzpolitik, denn es kann nur jenes Geld ausgegeben werden, das auch eingenommen wird. In der Energie müssen nicht nur alternative Anlagen gebaut werden. Es braucht auch dringend Speicherkapazitäten in der Spitzenlast. Als dritte Herausforderung sehe ich die Raum- und Verkehrsplanung.

