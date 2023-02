Wahlen Luzern 2023 Kandidat Léon Schulthess im Porträt Léon Schulthess tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 13 (JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke). 07.02.2023, 22.34 Uhr

Michael Daniel Wolf

(chm)

Hier präsentiert sich Léon Schulthess den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Léon Schulthess

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ehrenamtlich engagiere ich mich schon lange in der Politik und der Luzerner Kulturbranche, was mir den Horizont für die Vision des zukünftigen Luzerns öffnete. Ich will ein mutigeres Luzern – Luzern ist keine Provinz mehr. Deswegen stehe ich ein für einen Wandel im Kurs durch junge linke Stimmen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Um die Anliegen der Stadtbevölkerung im Kanton einzubringen: Stopp jeglicher Bodenspekulation, um die Mieten zu deckeln für bezahlbaren Wohnraum, die Entlastung des urbanen Verkehrs zugunsten ökologisch-bezahlbaren ÖV-Transitsystemen, die den Kanton vernetzen, und eine nachhaltige Kulturförderung!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Für ansässige Personen eine hohe Lebensqualität zu generieren und nicht für einmal zuziehende Unternehmen. Ob junge Menschen oder Seniorinnen und Senioren – alle sollen in einem progressiven Kanton leben, der mutige Visionen im Arbeits- und Klimaschutz und im Bildungs-, Kultur- und Gesundheitsstandort anstrebt!

___

