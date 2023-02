Wahlen Luzern 2023 Kandidat Linus Graf im Porträt Linus Graf tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 9 (Junge Grünliberale Partei). 07.02.2023, 22.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Linus Graf den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Linus Graf

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Der Mensch und die Umwelt stehen für mich im Zentrum einer guten und langfristigen Politik. Mit diesem Grundsatz und viel Optimismus sowie Leistungsbereitschaft möchte ich die aktuellen Herausforderungen in unserem Kanton angehen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Der Klimawandel stellt uns vor riesige Herausforderungen, die jetzt konsequent angegangen werden müssen. Es braucht dazu eine starke, fachkundige Vertretung der jungen Generation - eine Vertretung der Generationen also, welche die Konsequenzen der heutigen Entscheide auch tragen müssen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die unvorsichtige Budgetierung der SNB-Zahlungen bringt den Kanton in eine unangenehme finanzielle Lage - dies in einer Zeit, wo wichtige Investitionen in die Infrastruktur anstehen. Investitionen, die aufgrund der Klimaveränderungen keinen Aufschub vertragen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.