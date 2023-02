Wahlen Luzern 2023 Kandidat Marc Wagner im Porträt Marc Wagner tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 00.54 Uhr

Hier präsentiert sich Marc Wagner den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Marc Wagner

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin geboren und aufgewachsen in Luzern, glücklich verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Nach meinem Wirtschaftsstudium an der HWV Luzern war ich im In- und Ausland in den Bereichen Marketing, Finanzen und Beratung tätig. Aktuell bin ich selbständiger Unternehmer in Eschenbach.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich stehe ein für liberale Werte. Der Kanton Luzern soll sowohl für seine Bürgerinnen und Bürger als auch für die Unternehmen attraktiv sein. Arbeit und Unternehmertum sollen gefördert werden. Damit stehen Mittel für Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Soziales zur Verfügung.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Kanton muss tendenziell immer mehr Aufgaben übernehmen. Daher wird es immer wichtiger, die finanziellen und natürlichen Ressourcen effektiv und effizient einzusetzen. Wir müssen auch unserer Umwelt Sorge tragen, auch wenn dies in einzelnen Fällen persönliche Einschränkungen bedeutet.

