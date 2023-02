Wahlen Luzern 2023 Kandidat Marcel Lingg im Porträt Marcel Lingg tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 21.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Marcel Lingg den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Marcel Lingg

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin sehr heimatbezogen. So gerne ich reise, um neue Eindrücke aufzunehmen, mein Heimweh hat mich in Luzern bleiben lassen. Doch gebe ich meiner Umgebung gerne etwas zurück durch gesellschaftliches Engagement, so einst als Pfadführer oder im FCL-Umfeld, seit 30 Jahren nun als engagierter Politiker.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Nach 24 Jahren im Grossen Stadtrat bis 2020 habe ich mich politisch etwas zurückgezogen. Doch die Freude an der Politik mit der Möglichkeit, etwas für die Gesellschaft einzubringen, ist bei mir weiterhin vorhanden. Ich würde mich freuen, in neuer politischer Umgebung diese Herausforderung anzunehmen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Es gibt viele Themen wie Energie, Verkehr oder Integration, wo es darum geht, nachhaltige Lösungen aufzuzeigen. Die grosse Herausforderung sehe ich darin, dass man als Politiker den Überblick zu Zusammenhänge und Abhängigkeiten behält und sich nicht zu fokussiert nur auf ein Thema beschränkt.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.