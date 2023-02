Wahlen Luzern 2023 Kandidat Marco Liembd im Porträt Marco Liembd tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 22.37 Uhr

Sara Furrer

(chm)

Hier präsentiert sich Marco Liembd den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Marco Liembd

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Geboren in Aesch, im Seetal Luzern, wohne ich mittlerweile seit mehr als 20 Jahren in der Stadt Luzern. Ich arbeitete erst für diverse Radios (3FACH, Virus, SRF3, Pilatus), bevor ich in die Kultur wechselte (Vorstand Sedel, angestellt Südpol). Aktuell bin ich Geschäftsleiter vom Konzerthaus Schüür.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich habe schon immer, oft auch ehrenamtlich mit gestaltet, meist in der Kultur. Warum nicht unseren Lebensraum, unser Luzern aktiv mit gestalten? Für Umwelt, soziale Gerechtigkeit, einen attraktiven und lebenswerten Kanton, dafür möchte ich meine Ideen und meine Energie einbringen. Zukunft ist gestaltbar!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Ganz klar sollen ökologische Themen dominieren. Aber auch wirtschaftliche Fragen. Nur attraktiv sein für Unternehmen oder auch für Bürgerinnen und Bürger des Kantons? Für wen denken wir unseren Kanton, für wen wollen wir attraktiv sein? Grüne Markwirtschaft geht, davon bin ich zutiefst überzeugt!

