Wahlen Luzern 2023 Kandidat Mark Wilhelm im Porträt Mark Wilhelm tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 9 (Junge Grünliberale Partei). 07.02.2023, 22.10 Uhr

Hier präsentiert sich Mark Wilhelm den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Mark Wilhelm

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin seit rund 10 Jahren in Luzern wohnhaft. Ich arbeite in Luzern als Compliance Officer (Ausbildung: Dipl. Wirtschaftsprüfer) in der Vermögensverwaltung bei einer Versicherung im Gesundheitssektor. In meiner Freizeit spiele ich Badminton. Ich bin sehr interessiert an Wirtschaft und Politik.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Stärkung des Fokuses auf Nachhaltigkeit und gesellschaftsliberale Werte. Stärkung der interkantonalen und internationalen Zusammenarbeit. Erhalt der guten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Stärkung der lösungsorientierten, pragmatischen Parteien in Luzern und der Schweiz.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Defizitäre Finanzen und Absorbierung des notwendigen Bevölkerungswachstum aufgrund des Arbeitskräftemangels. Lösung: Investitionen in öffentliche Infrastruktur, Förderung gemeinnütziger Wohnbauträger, moderate Steuererhöhungen für Gutverdiener, gezielte Sparprogramme zur Behebung von Ineffizienzen.

