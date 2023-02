Wahlen Luzern 2023 Kandidat Marlon Heinrich im Porträt Marlon Heinrich tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 18 (Noch mehr Grüne). 07.02.2023, 20.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sara Furrer

(chm)

Hier präsentiert sich Marlon Heinrich den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Marlon Heinrich

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mich machen ein humanistisches Weltbild und ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden aus. In dieser Beziehung kann ich politisch stur sein: Oft lasse ich nicht locker, bis alle Stimmen gehört worden sind, vor allem die leisen, oft unerwünschten. Und deren Ansprüche Genüge getan worden ist.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Zwei von einigen Gründen: Ich will mitgestalten und mitentscheiden. Ich denke, dass in der richtigen Kommission des Kantonsrates einiges bewegt werden kann. Und ich will Vertrauen gewinnen. Für Themen wie Umwelt, Klima, weniger Verkehr und Gesundheit, Bildung und faire Wohnungsmieten für alle.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Umwelt, Verkehr und Gesundheit werden die grossen Themen sein, mit den komplexesten Herausforderungen für die Parteien, gleich welcher Couleur. Aber auch das Thema «Wohnen» wird als soziale Herausforderung in den nächsten Jahren auf dem politischen Parkett zu «gnagen» geben.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.