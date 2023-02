Wahlen Luzern 2023 Kandidat Nico Jenny im Porträt Nico Jenny tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 9 (Junge Grünliberale Partei). 07.02.2023, 14.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Nico Jenny den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Nico Jenny

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Nico Jenny (20), aus Meierskappel. Im Moment mache ich die Passerelle, mit dem Ziel, danach an der Universität zu studieren. In meiner Freizeit gehe ich gerne Fotografieren oder arbeite an meiner Briefmarkensammlung.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich kandidiere, weil unser Kantonsrat mehr junge Stimmen braucht. Junge Menschen gehören ins politische Geschehen, da schlussendlich wir und unsere Nachfahren mit den Entscheidungen von heute leben müssen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

In den nächsten Jahren wird aus meiner Sicht der Finanzhaushalt des Kantons Luzerns ein Thema sein, auf welches wir ein Auge haben sollten. Meiner Meinung nach könnte sich die monetäre Lage gerade auch wegen der letzten Steuersenkung verschlechtern.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.