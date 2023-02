Wahlen Luzern 2023 Kandidat Pascal Denier im Porträt Pascal Denier tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 10 (Die Junge Mitte). 07.02.2023, 14.33 Uhr

Hier präsentiert sich Pascal Denier den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Pascal Denier

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In meiner Freizeit bin ich entweder auf der Fechtbahn, an politischen Anlässen oder auf einer Reise anzutreffen. Sonst bin ich auf dem Militärflugplatz Meiringen stationiert und beginne im Herbst mein Rechtsstudium an der Uni Bern.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Jungen zeigen immer mehr Interesse an der Politik, deshalb ist es auch so wichtig, dass diese Interessen in der Politik vertreten werden. Ich kandidiere also, um den Jungen eine Stimme im Kantonsrat zu geben und junge, frische Lösungen zu erarbeiten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

In unserem Kanton gibt es mehrere Herausforderungen, die angepackt werden müssen. Für mich wichtig sind die Digitalisierung und der Fachkräftemangel. Beides sind wichtige Themen, die uns Junge betreffen.

