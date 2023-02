Wahlen Luzern 2023 Kandidat Pascal Meyer im Porträt Pascal Meyer tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 12.58 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Pascal Meyer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Pascal Meyer

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen in Kriens, dann unterwegs in der ganzen Schweiz und heute wieder in Kriens. Gelernter Winzer und Umweltingenieur. Ich plane Photovoltaikanlagen, betätige mich in der Politik und in Vereinen. Gerade bin ich daran, den Hochseeschein für Segelboote zu erlagen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich engangiere mich seit elf Jahren in der kommunalen Politik. Mein Erfahrungsrucksack ist gepackt und bereit für die Reise in die kantonale Politik. Nebsten den parteipolitischen Zielen der GLP, sehe ich mich auch als Teil der Interessensvertretung der Agglo in den kantonalen Debatten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben und dessen Kostenteiler (Kanton/Gemeinde) ist angesichts der wirtschaftlichen Perspektiven sicherlich die Herausforderung. Weiter werden die Folgen des Klimwandels zusehendes real erlebbar. Generell die Teilnahme an politischen Prozessen.

___

