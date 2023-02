Wahlen Luzern 2023 Kandidat Pascal Müller-Born im Porträt Pascal Müller-Born tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 14.01 Uhr

Hier präsentiert sich Pascal Müller-Born den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Pascal Müller-Born

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als vielseitig interessierter und ausgebildeter Familienvater bringe ich Erfahrung und Netzwerke in vielen Bereichen mit. Es ist mir wichtig, dass wir mutige Lösungen für die wichtigen Themen unserer Zeit finden.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Meine Überzeugung ist, dass wir Politik mutiger gestalten müssen. In Gesprächen tragfähige Lösungen zu finden und diese gemeinsam umzusetzen treibt mich an. Gutes Bewahren, Neues progressiv zu denken wagen: damit auch unsere Kinder in einer lebenswerten, sicheren Umgebung aufwachsen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Es braucht eine rasche und konsequente Energiewende sowie nachhaltige, ressourcenschonende Mobilität. Der Bildungs- und Innovationsstandort muss gestärkt und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Kultur ist der Kitt in unserer Gesellschaft und muss adäquat gefördert werden.

