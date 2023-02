Wahlen Luzern 2023 Kandidat Patrick Hauser im Porträt Patrick Hauser tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 20.17 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Patrick Hauser den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Patrick Hauser

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In Luzern aufgewachsen, habe ich nach der hiesigen Schulzeit 1988 die Hotelfachschule Lausanne abgeschlossen. Nach einem Auslandsaufenthalt habe ich die Leitung des Hotels Schweizerhof in Luzern 1991 übernommen (Familienbetrieb). Ich engagiere mich in verschiedenen Organisationen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Nach zwei erfolgreichen Legislaturen als Kantonsrat stelle ich mich für eine dritte Amtszeit zur Verfügung. Wir konnten in den letzten rund siebeneinhalb Jahren den Finanzhaushalt des Kantons in Ordnung bringen. Gerne setze ich mich auch in einer dritten Legislatur für das Wohl unseres Kantons ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Es gilt, die Sicherung des Erreichten im Bereich des kantonalen Finanzhaushaltes zu erhalten. Der «Turnaround» um fast drei Milliarden Franken wurde schwer erarbeitet. Die Bewohnerinnen und Bewohner und die Unternehmen des Kantons Luzern sollen nach Möglichkeit entlastet werden. Der Kanton muss attraktiv bleiben.

___

