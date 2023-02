Wahlen Luzern 2023 Kandidat Pirmin Willi im Porträt Pirmin Willi tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 12.14 Uhr



Hier präsentiert sich Pirmin Willi den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Pirmin Willi

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Menschen und die Welt: Sie sind der Antrieb in meinem Leben. In Führungspositionen habe ich erkannt, dass ich immer auch Lernender bin. Mehr noch: Sein will. Mit Offenheit und Respekt in den Begegnungen mit Menschen, stehe ich für ein couragiertes Eintreten und beziehe ich verbindlich Positionen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Grundwerte der SP überzeugen mich: Solidarität, Chancengleichheit, Aufstieg durch Bildung. Und ein mutiges Eintreten gegen Rassismus. Wir setzen uns ein für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung, für eine solidarische Gesellschaft und einen sorgsamen Umgang mit der Natur.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Investieren wir in Menschen statt in unsinnige Systeme und teure Infrastrukturen. Stärken wir die Chancengleichheit durch eine faire Steuerpolitik. Fördern wir den ÖV für eine lebensfähige Umwelt.

