Wahlen Luzern 2023 Kandidat Roman Bolliger im Porträt Roman Bolliger tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 00.29 Uhr

Sara Furrer

(chm)

Hier präsentiert sich Roman Bolliger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Roman Bolliger

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Naturwissenschafter. Die Welt, auf der wir leben, sehe ich als ein Wunder an. Ich glaube an das Gute in den Menschen, und dass alle Mitgefühl verdienen. Ich möchte dazu beitragen, diese wundervolle Welt zu bewahren und dass möglichst alle Menschen frei sind und respektiert werden.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte mich für den Schutz unseres Planeten und unserer Lebensgrundlagen einsetzen. Globale und generationenübergreifende Solidarität sind mir wichtig. Global denken, lokal handeln. Ich stelle mich zur Verfügung, dazu im Kanton Luzern einen Beitrag zu leisten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Es braucht dringend mehr Klimaschutz. Es droht sonst eine Meeresspiegelerhöhung um mehrere Meter mit katastrophalen Folgen, auch für uns hier. Der Kanton Luzern kann mit gutem Beispiel vorangehen. Das bedeutet: Erneuerbar heizen, emissionsfrei fahren, Energie sparen und Strom nachhaltig produzieren.

___

