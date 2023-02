Wahlen Luzern 2023 Kandidat Samuel Vontobel im Porträt Samuel Vontobel tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 10.40 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Samuel Vontobel den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Samuel Vontobel

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Vater aus Liebe, Lehrperson aus Leidenschaft, Triathlet aus Passion und Politiker aus der Not. Die ständigen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft und Wirtschaft bewegen mich dazu, etwas ändern zu wollen. Nur wenn es allen gut geht, geht es einer Gesellschaft gut.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Als Vater von drei Buben liegen mir Fragen zur Familien- und Bildungspolitik am Herzen. Elternschaftsurlaub und bezahlbare Krippenplätze sind nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Wir müssen in der Wirtschaft und in unseren Köpfen endlich Strukturen schaffen, die echte Gleichberechtigung zulassen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die zu restriktive Finanzpolitik der letzten Jahre hat dazu geführt, dass viele staatlichen Leistungen gekürzt wurden. Diese Kürzungen haben vor allem den schwächsten Teil unserer Gesellschaft getroffen. Diese Leistungen müssen in einem angespannten finanziellen Umfeld wieder aufgebaut werden.

___

