Wahlen Luzern 2023 Kandidat Simon Meyer im Porträt Simon Meyer tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 17 (Kultur und Gesellschaft (Grüne)). 07.02.2023, 12.00 Uhr

Sara Furrer

(chm)

Hier präsentiert sich Simon Meyer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Simon Meyer

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als Nienetwiler sehe ich die Welt als Organismus, in dem alle Akteure, ob Mensch oder Nicht-Mensch, einander beeinflussen und voneinander abhängen. Es muss unser Ziel sein, zu einer Gesellschaft zu werden, die ohne Schädigung anderer Akteure auskommt und die in ihrem Handeln an das Wohl aller denkt.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Kultur muss in der Politik besser vertreten sein. Ich will ihr eine Stimme geben und ihre gesellschaftlichen und ökonomischen Faktoren klar hervorheben. Eine gesunde Umwelt ist wichtig für das Überleben, doch was machen wir, wenn dann keine Musik spielt?

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die grösste Herausforderung wird es womöglich sein, Konsens zwischen Stadt, Agglomerationen und Land in Fragen des Umweltschutzes, des Verbauens von Kulturland, des Verkehrs und der Zentrumsstärke zu erlangen. Denn nur gemeinsam können wir die kommenden Herausforderungen bewältigen.

___

