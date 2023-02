Wahlen Luzern 2023 Kandidat Stefan Rogger im Porträt Stefan Rogger tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 08.32 Uhr

Hier präsentiert sich Stefan Rogger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Stefan Rogger

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Betriebswirtschafter, 32 Jahre alt und arbeite als Berater Privat- und Geschäftskunden bei der Valiant Bank in Dagmersellen. Als Teamleiter führe ich ein Team von fünf Mitarbeitenden. Ein grosses Hobby von mir ist die Blasmusik. Ich spiele Bariton und präsidiere die Feldmusik Nebikon.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Politik interessiert mich schon seit vielen Jahren. Die erfolgreiche Entwicklung des Kantons Luzern soll weitergehen – als junge Persönlichkeit will ich mich aktiv an der künftigen Erfolgsstrategie des Kantons beteiligen. Es wäre mir eine Ehre, meine Region in Luzern vertreten zu dürfen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Eine robuste Wirtschaft ist für den Kanton Luzern sehr wichtig. Tiefe Steuern und sichere Arbeitsplätze sind daher zwingend. Der Mangel an Fachkräften wird sich zuspitzen. Das duale Bildungssystem der Schweiz hat sich bewährt und muss unbedingt beibehalten und noch attraktiver werden.

