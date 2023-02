Wahlen Luzern 2023 Kandidat Thiam Lütolf im Porträt Thiam Lütolf tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 08.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Thiam Lütolf den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Thiam Lütolf

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich lebe mit meiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern in Wikon. Aufgewachsen bin ich in Zofingen, aber mein Heimatort befindet sich in Reiden. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit der Familie in der Natur oder betreibe Sport.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich erachte es als Privileg, in einem wohlhabenden und sicheren Land leben zu dürfen. Deshalb kandidiere ich für die Grünliberale Partei im Wahlkreis Willisau als Spitzenkandidat und möchte mich so auf politischer Ebene einbringen können.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Aus meiner Sicht ist dies die Energie-Thematik, mit den hohen Strompreisen und die Abkehr von fossilen Energieträgern, hin zu erneuerbaren Energiequellen. Durch die Intensivierung des Ausbaus von Photovoltaik-Anlagen und Windkraft-Projekten, kann auch der hiesige Arbeitsmarkt profitieren.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.