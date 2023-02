Wahlen Luzern 2023 Kandidat Tobias Lang im Porträt Tobias Lang tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 00.57 Uhr

Hier präsentiert sich Tobias Lang den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Tobias Lang

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Tobias Lang und wohne mit meiner Partnerin und unseren drei Kindern in Rothenburg. Seit Abschluss meines Wirtschaftsstudiums arbeite ich in verschiedenen Funktionen für die Post. Als Ausgleich zum Büroalltag bin ich gerne draussen. Am liebsten lüfte ich den Kopf beim Skifahren oder Joggen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Wir dürfen in einem tollen Kanton leben und arbeiten. Damit dies so bleibt, müssen wir jetzt die richtigen Weichen stellen: Erneuerbare Energien ausbauen, flächendeckende Betreuungsstrukturen für Familien schaffen, Innovationen fördern. Dafür möchte ich mich als Kantonsrat einsetzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Mobilität. Der Verkehr wird in Zukunft weiter zunehmen. Der Platz bleibt knapp. Damit wir nicht im Stau stehen, müssen wir die Verkehrsströme intelligent lenken und die Verkehrssysteme vernetzen. Ich mache mich stark für den Durchgangsbahnhof Luzern, die E-Mobilität und durchgängige Radwege.

