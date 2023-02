Wahlen Luzern 2023 Kandidat Urban Sager im Porträt Urban Sager tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 20.49 Uhr

Hier präsentiert sich Urban Sager den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Urban Sager

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich lebe mit meiner Familie in der Luzerner Neustadt und arbeite als Deutsch- und Geschichtslehrer an der Fach- und Wirtschaftsmittelschule in Luzern und als Dozent für Geschichtsdidaktik an der PH Luzern. Zudem engagiere ich mich als Vorstandsmitglied bei der Luzerner Pensionskasse.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Politik bedeutet für mich, sich einzusetzen, mitzugestalten, gemeinsam das Zusammenleben zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen. Das kann ich seit 2016 direkt im Luzerner Kantonsrat tun und so die Zukunft unseres Kantons mitgestalten. Und das möchte ich gerne auch vier weitere Jahre tun.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Eine der grössten Herausforderungen besteht in der Aufrechterhaltung unseres guten Service public. Der Fachkräftemangel in der Pflege, bei Betreuerinnen in den Kitas, bei Lehrpersonen und Logopädinnen ist ein Problem, das uns alle angeht und das wir deshalb auch alle gemeinsam lösen müssen.

