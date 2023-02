Wahlen Luzern 2023 Kandidat Urs Thumm im Porträt Urs Thumm tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 00.23 Uhr

Hier präsentiert sich Urs Thumm den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Urs Thumm

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Solange fast 1 Million Personen in der Schweiz an oder unter der Armutsgrenze liegen, braucht es eine starke Sozialdemokratie. Deshalb setzte ich mich aus Überzeugung für viele Organisationen ein, die sich für die Allgemeinheit engagieren, sei in Vereinen, Partei, Kirche oder eben im Parlament.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich sehe meine Kandidatur als meinen persönlichen Einsatz im Kampf gegen den voranschreitenden Klimawandel. Es braucht dringend wirksame Massnahmen, damit auch die Schweiz das CO2-Budget einhält. Die SP will dafür sorgen, dass die Massnahmen sozialverträglich ausgestaltet werden.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Das ist der Kampf gegen die Klimaerwärmung. Das bedingt einen konsequenten Umbau unseres Energiesystems, weg von Öl und Gas hin zu erneuerbarer Energie mit Wasserkraft, Photovoltaik und Wind. Wichtig dabei ist, jederzeit eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten.

