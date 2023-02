Wahlen Luzern 2023 Kandidat Valentin Humbel im Porträt Valentin Humbel tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 13 (JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke). 07.02.2023, 22.19 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Valentin Humbel den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Valentin Humbel

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Motiviert, herzhaft freundlich, zuverlässig und kreativ: Ich, Valentin, packe an, bin interessiert und mache in der Pfadi als Lagerleiter oder in der Juso Nägel mit Köpfen. Ich fühle mich wohl in der Natur, mit Freunden, aber auch in lebhaften Diskussionen. Diskutieren wir mal zusammen?

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Damit auch Du profitierst von einer Politik für soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Damit auch dein Lohn zum Leben reicht und deine Wohnung bezahlbar bleibt. Ich will Chancen schaffen für Menschen. Mit junger und innovativer Perspektive engagiere ich mich für die Mehrheit von Luzern.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Unser sozialer Zusammenhalt bröckelt immer mehr. Ob zwischen Stadt und Land oder zwischen Links und Rechts. Jetzt müssen Brücken her, um Luzern nicht weiter zu spalten. Zusammen muss der statuserhaltende Sozialstaat mit sozialer Sicherheit vor dem Abbau bewahrt werden.

