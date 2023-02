Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Alexander Gonzalez Alexander Gonzalez tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 15 (FDP - Erfahrung). 07.02.2023, 20.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Alexander Gonzalez den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Alexander Gonzalez

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Geboren und aufgewachsen in der Stadt Luzern, stark verwurzelt in der Region, leidenschaftlicher Unternehmer und Berater in den Bereichen Treuhand sowie HR und Fragen des Leadership. Ausgeprägter Verfechter einer realistischen Politik, für eine Balance zwischen Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte Verantwortung übernehmen und meine Erfahrung als Unternehmer und Berater der Luzerner KMU's in die tägliche politische Arbeit einbringen. Pragmatische Lösungen statt ideologische Grabenkämpfe. Fördern des Respektes gegenüber Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, welche Arbeitsplätze schaffen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Infrastruktur, Wahrung der Mobilität, insbesondere im Kantonszentrum, Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Gleichgewicht zwischen Wachstum, Ökologie und sozialem Frieden, nicht nur ein Wohnen und Leben, sondern auch Arbeiten in der Region ermöglichen. Überbrückung des Stadt-Land-Grabens.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.