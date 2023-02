Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von André Marti André Marti tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 01.30 Uhr

Hier präsentiert sich André Marti den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an André Marti

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin in Willisau tief verwurzelt. Als Architekt und Wirtschaftsingenieur habe ich nach einigen beruflichen Stationen 2015 meine eigene Firma gegründet und bin in der Immobilienentwicklung tätig. Mit meiner Lebenspartnerin Nicole Theiler lebe ich in Willisau und teile mit ihr viele Hobbys.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Wir leben in Sicherheit, Freiheit und Wohlstand. Das ist nicht selbstverständlich, dafür müssen alle etwas beitragen. In meiner aktuellen Lebensphase will ich im politischen Umfeld meinen Beitrag leisten, in der Stadt Willisau als Stadtpräsident und gerne weiterhin im Kanton als Kantonsrat.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Kantonsfinanzen im Griff zu behalten wird herausfordernd. Dabei müssen wir das wirtschaftsfreundliche Umfeld bewahren und weiter ausbauen. Das ist die Basis unseres Wohlstandes. Die Bewältigung der Mobiliät und der Ausbau erneuerbarer Energie werden weitere Herausforderungen.

