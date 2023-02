Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Armin Steudler Armin Steudler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 00.56 Uhr

Hier präsentiert sich Armin Steudler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Armin Steudler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Verheiratet, Familienvater, Vereinsmensch. Ausbildung vom Automechaniker bis hin zum Abschluss Studium EMBA FH. Arbeite als Chef Weiterentwicklung in der Logistikbasis der Armee in Bern. Spiele Trompete und Alphorn und bin Fasnächtler und liebe es in der Natur Sport zu treiben.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte mich politisch Einbringen, um damit einen Beitrag an unserer gemeinsamen Zukunft zu leisten. Gemeinsame Werte leben und pflegen; Erhalt von unserem Lebensraum im Einklang mit Mensch, Umwelt und Natur; Service public im regionalen Raum. Dafür setze ich mich mit ganzem Herzen ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Schaffen von geeigneten Massnahmen inkl. Aus- Weiterbildung für gute und genügende Fachkräfte. Senkung von Energieverbrauch und Steigerung der Energieeffizienz. Die Ökologische Wende muss gelingen; Stabiler Staatshaushalt mit angemessenen sozialstaatlichen Leistungen und guter Grundversorgung.

