Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Carlo Mathieu Carlo Mathieu tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 14.34 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Carlo Mathieu den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Carlo Mathieu

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich lebe mit meiner Familie in Kriens und bin in Italien und in Emmen aufgewachsen. In meiner Freizeit koche und esse ich gerne. Mir gefällt es zu reisen und Menschen und Kulturen kennen zu lernen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Vater zu sein hat mein Bewusstsein für die grosse Verantwortung geschärft, die wir als Gesellschaft für die zukünftigen Generationen und die Lebensbedingungen tragen. Es liegt mir viel an einer funktionierenden und solidarischen Gesellschaft.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Im Kanton Luzern wird falsch gespart: bei Menschen mit tieferen Einkommen und bei den Familien. Dabei sind diese von der Teuerung besonders betroffen. Ich will mehr Chancengleichheit für alle. Und diese kann nur durch mehr Entlastung und gezielte Unterstützung erreicht werden.

