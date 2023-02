Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Claudio Spescha Claudio Spescha tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 12.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Claudio Spescha den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Claudio Spescha

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin vielseitig interessiert und engagiert und übernehme gerne Verantwortung. Neben meiner Familie mit zwei kleinen Kindern investiere ich viel Zeit in meine Ämter in der Politik und in den Vereinen. Prozesse zu verbessern und Probleme anzupacken, sind die stärksten Motivatoren meiner Engagements.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Durch meine beiden Berufe sammle ich tagtäglich Erfahrungen in der Bildung, im Sozialen und im Bereich Gesundheit. Es würde mich sehr interessieren, die kantonale Politik in diesen Bereichen mitzuprägen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Um die vielfältigen Herausforderungen im Sozialen und in der Bildung in Zukunft meistern zu können, benötigt es finanzielle Mittel. Die finanziellen Mittel sind und werden aber tendenziell immer knapper. Umso wichtiger ist es, sie am richtigen Ort in der richtigen Dosis einzusetzen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.