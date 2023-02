Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von David Roth David Roth tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 20.48 Uhr

Hier präsentiert sich David Roth den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an David Roth

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Seit 22 Jahren engagiere ich mich für eine Gesellschaft, die Menschen und Umwelt über die Profite von Wenigen stellt. Unser grösster Erfolg war der Sieg vor Bundesgericht gegen die Luzerner Regierung. Seither profitieren Familien schweizweit von 500 Mio Franken zusätzlicher Prämienverbilligung.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Bessere Arbeitsbedingungen, höhere Prämienverbilligung, bezahlbare Mieten und gerechte Steuern stehen im Zentrum meiner politische Arbeit. Ich tue dies mit vollem Engagement und Freude. Inbesondere weil ich in jeder Situation und jedem Thema auch auf meine kompetenten Fraktionsgspändli zählen kann.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Internationale Firmen müssen bald 15% Steuern bezahlen, dank einem globalen Abkommen. Statt dass die Luzerner Bevölkerung davon profitiert, will die Regierung die Einnahmen an Grossunternehmen verschenken. Das geht nicht. Jetzt sind die Mittelschicht und Personen mit tiefen Einkommen an der Reihe.

