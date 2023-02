Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Fabian Müller Fabian Müller tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 10.44 Uhr

Hier präsentiert sich Fabian Müller den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Fabian Müller

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen bin ich in Etziken/SO, auf dem elterlichen Bauernhof, wo ich auch mitarbeiten durfte und ich eine strenge aber glückliche Kindheit genoss. RS in Fribourg absolviert. Kantonswechsel mit 23 Jahren, nach Triengen, wo ich mich immer noch wohl fühle und mich fürs Surental engagiere.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

In der Politik, in Gremien ist der «Arbeiter» zu wenig vertreten, da setze ich mich ein. Schweizer Werte und Bräuche liegen mir am Herzen. Büroapparat vereinfachen und flexibler agieren. Ein Handschlag ist mir wichtiger als ein Blatt Papier. Vertrauen und Eigenverantwortung schaffen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Finanzen: im Kanton stehen grosse Investitionen an, deswegen darf der Überblick nicht verloren gehen. Verkehr: Mit zunehmender Bevölkerungsdichte werden wir beachtlichen Problemen entgegen sehen. z.B.: Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangebote, Arbeitssituation, Velo und öffentlicher Verkehr.

___

