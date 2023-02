Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Ferdinand Huber Ferdinand Huber tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 12.47 Uhr

Hier präsentiert sich Ferdinand Huber den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Ferdinand Huber

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Gewissenhaft, gradlinig, konsequent und trotzdem kompromissfähig. Offen, transparent und doch verschwiegen. Engagiert, bestimmt und doch reflektiert. Geduldig, couragiert und bei allem Handeln korrekt und respektvoll. Natürlich kann auch ich mal «in die Luft gehen», ohne jedoch nachtragend zu sein.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Als amtierender Gemeinderat kann ich unsere Wohngemeinde aktiv mitgestalten, entwickeln und stärken. Diese und weitere Aufgaben möchte ich in unserem schönen Kanton Luzern auch ausüben dürfen. Wir gemeinsam für einen starken Kanton Luzern. Ich, als Teil vom Kantonsrat und als Vertreter von Ihnen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Problemlösungen zu finden, welche der Gesamtheit der Bevölkerungsinteressen entsprechen. Die Interessen in der Stadt, in der Agglomeration und auf dem Land sind sehr unterschiedlich geprägt und vermischen sich zunehmend in Form von Partikularinteressen, je nach aktuellem Wohn- und Arbeitsort.

