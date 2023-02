Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Jean-Michel Ludin Jean-Michel Ludin tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 14.34 Uhr

Hier präsentiert sich Jean-Michel Ludin den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Jean-Michel Ludin

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Jean-Michel Ludin, 31 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich im Obernau, seit fünf Jahren lebe ich mit meiner Partnerin in Ebikon. Seit Erhalt des Anwaltspatents arbeite ich an den Luzerner Gerichten als Gerichtsschreiber im Familien- und Strafrecht. Als Ausgleich dazu betreibe ich Bodybuilding.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Welche Chancen einem das Leben bietet, hängt heute davon ab, in welche Familie, mit welchem Geschlecht und welcher Nationalität man geboren wird – schlicht vom Zufall. Um Chancengleichheit zu schaffen, braucht es griffige soziale Massnahmen. Dafür möchte ich mich im Kantonsrat einsetzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Zentrumsdruck wird in Luzern in den nächsten Jahren stetig zunehmen. Damit das Wohnen in der Stadt und Agglomeration nicht zum Privileg wird, sind Massnahmen für bezahlbaren Wohnraum zentral. Gleichzeitig muss die Brücke zum Land mit guten ÖV-Verbindungen geschlagen werden.

