Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Jonas Schwegler Jonas Schwegler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 12.04 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Jonas Schwegler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Jonas Schwegler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Jonas Schwegler. Ich bin 23 Jahre jung und lebe in Nottwil. Ich habe eine Lehre als Hochbauzeichner absolviert und anschliessend für die praktische Erfahrung eine Zusatzlehre als Maurer gemacht. In meiner Freizeit trainiere ich junge Fussballer und Fussballerinnen beim FC Nottwil.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte uns jungen eine Stimme in der Politik geben und den Weg, welcher wir bestreiten, aktiv mitgestalten, so dass Entscheidung von heute uns und künftigen Generationen in Zukunft nicht zur Last werden. Ich bin motiviert, einen attraktiven Standort für Familien und Firmen zu schaffen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Momentan müssen wir die Energieversorgung sicherstellen. Das Problem ist nach diesem Winter nicht verschwunden, im Gegenteil den unsere Gesellschaft braucht immer mehr Energie, sei es beim Elektroauto, beim Umrüsten der alten Ölheizung zu einer Wärmepumpe oder der Digitalisierung.

