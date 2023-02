Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Kilian Kunz Kilian Kunz tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 01.33 Uhr

Hier präsentiert sich Kilian Kunz den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Kilian Kunz

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich habe mich schon sehr früh für politische Themen und Diskussionen interessiert. Ich verstehe mich als einen Bodenständigen und offenen Menschen. Demokratie und Freiheit sind für mich die wertvollsten Güter. Diese will ich bewahren und Pflegen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich will den Mittelstand in folgenden Schwerpunkten vertreten: Restriktive Finanzpolitik; bewahren der Unabhängigkeit und Freiheit; weniger Bürokratie; nachhaltige und bezahlbare Energie; keine Steuererhöhungen für kleinere und mittlere Einkommen und Stärkung des dualen Bildungssystems.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die grössten Herausforderungen liegen in der Finanz- und Energiepolitik. In der aktuellen Lage ist es wichtig die kantonalen Finanzen gut im Auge zu behalten. Jeder Franken muss weise und gut überlegt ausgegeben werden. Nur so können die Steuern auf dem aktuellen Niveau gehalten werden.

