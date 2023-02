Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Lothar Sidler Lothar Sidler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 14.39 Uhr

Hier präsentiert sich Lothar Sidler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Lothar Sidler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Zur Person: Lothar Sidler, wohnhaft in Kriens, 62-jährig, verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Zur Ausbildung und Beruf: seit September 2020 Geschäftsleiter Spitex Kantonalverband Luzern, von 2008 bis 2020 Stadtrat und Sozialvorsteher von Kriens, von 1990 bis 2008 Rechtsanwalt und Notar in Kriens.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich bin immer noch politisch engagiert und motiviert. Ich verfüge aufgrund meiner Ausbildung und beruflichen Tätigkeit über ein fundiertes Wissen in den Bereichen Gesundheit und Soziales, kann in Gesetzgebungsprozessen mitwirken und bin im Kanton Luzern und in der kantonalen Verwaltung vernetzt.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Kosten im Gesundheitswesen werden weiter steigen und die Haushalte des Kantons und der Gemeinden zusätzlich belasten. Der Fachkräftemangel wird die Gesundheitsversorgung und ihre Qualität negativ beeinflussen. Zu viele Gemeinden sind nicht finanzstark und zu stark vom Finanzausgleich abhängig.

