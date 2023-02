Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Marco Wandeler Marco Wandeler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 10.35 Uhr

Hier präsentiert sich Marco Wandeler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Marco Wandeler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin verheiratet und Familienvater von 2 erwachsenen Söhnen und arbeite Teilzeit in der Maschinenindustrie für Projekte in der Antriebstechnik. Dort bin verantwortlich für die Ausbildung der Lehrlinge. Die restlichen 50 Prozent betreibe ich eine eigene Auto- und Moto-Fachwerkstatt.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Zwei meiner Leidenschaften sind Geschichte und Weltpolitik. Ich stelle in der Schweiz zunehmend ein politisches Desinteresse der Bürger und einen Solidaritätsverlust der politischen Führung gegenüber der Bevölkerung fest und will mit gesundem Menschenverstand die direkte Demokratie mitgestalten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der enorme Bevölkerungszuwachs in den letzten 10 Jahren beeinflusst das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt, die Sozialinstitutionen, das Gesundheitswesen und den Verkehr so stark wie noch nie in der Schweizer Geschichte. Eine langfristige und gut durchgeplante Strategie ist nun das Wichtigste.

