Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Mario Tolusso Mario Tolusso tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 08.27 Uhr

Hier präsentiert sich Mario Tolusso den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Mario Tolusso

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen und wohnhaft bin ich in Willisau, nun studiere ich International Business Administration in Luzern. Da mir der Bezug zur Praxis immer wichtig war arbeite, ich parallel zum Studium bei SWISS KRONO in Menznau im Management. Freizeit verbringe ich gerne draussen mit Sport oder Schiessen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Eigentlich wollte ich nie unbedingt in die Politik. Da aber links und rechts vorbeipolitisiert wird, konstruktive, tragbare Lösungsansätze jedoch fehlen, habe ich mich entschieden weniger zu jammern und mehr zu machen. Darum stehe ich jetzt auf der Liste der GLP.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Unbestritten wird die Energiewende/-versorgung das zentrale Thema der nahen Zukunft sein. Dabei ist es wichtig, dass Vertreter von Umwelt, Energie und Wirtschaft zusammen an einen Tisch kommen, um eine sinnvolle Strategie auszuarbeiten, welche für alle Stakeholder tragbar ist.

