Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Mark Bähler Mark Bähler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 23 (EVP). 07.02.2023, 12.53 Uhr

Hier präsentiert sich Mark Bähler den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Mark Bähler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mag ich sehr: Hohe Berge, schnelle Velos, elektronische Musik, Newsboys (mit Peter Furler), historische Abenteuerfilme, Jesus - eine Weltgeschichte (Buch). Mag ich nicht: (Musik von) Michael Jackson, Bon Jovi, Gotthard, Google, Windows, Geländewagen in der Stadt und nachts unnötigen Lärm.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Einer muss es ja machen. Alle anderen waren gerade beschäftigt. Mit Corona, Krieg und anderen Krisen. Wer kann sich da noch für die Allgemeinheit engagieren? Läuft doch prima mit Gender, Gewalt und Identitätsverlust. Links-Grün löst doch alle Probleme. Dann kann man ja wieder nach Thailand fliegen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Reformation ist immer noch nicht angekommen im lieblichen Luzernerland. Derweil schwelgen die Menschen in Brauchtum und Tradition gewürzt mit Esoterik und New Age. Von Osten her kommt eine Welle vergleichbar mit den Hunnen. Unsere Gesellschaft muss sich abwenden vom Sozialismus der Alt-68er.

