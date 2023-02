Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Martin Huber Martin Huber tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 20.45 Uhr

Hier präsentiert sich Martin Huber den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Martin Huber

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich schätze die Lebensqualität in Luzern. Als Familie mit zwei Kindern leben wir in einem 0-Energie-Haus und bewegen uns mit ÖV und (Transport-)Velo vorwärts. Als Musiker geniesse ich das Kulturangebot, treibe gerne Sport in der Natur zum Ausgleich und schätze das breite Bildungsangebot.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Politik der Pole in den letzten Jahren hat konsensfähige Menschen nötig. Ich stehe für Werte wie Dialog, Partizipation und Verantwortung für sich selbst, die Mitmenschen und die Natur. Mit diesen Werten möchte ich mich in der Entwicklung des Kantons Luzern einbringen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Wir sind verantwortlich, dass unsere Umwelt den kommenden Generationen weiter zur Verfügung steht, dass unser Zusammenleben durch gegenseitiges Verständnis gefördert wird und unser Bildungssystem durch Chancengerechtigkeit den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen fördert.

