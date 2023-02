Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Patrik Herzog Patrik Herzog tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 00.59 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Patrik Herzog den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Patrik Herzog

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Patrik Herzog. Aufgewachsen bin in Stans und wohne nun seit mehr als zehn Jahren im Seetal. Ich arbeite in einem Alterszentrum als Leiter Finanzen und bin Personalverantwortlicher für rund 100 Personen. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich setzte mich ein für gesunde und nachhaltige Finanzen. Ausgaben dürfen nur getätigt werden, wenn diese auch finanzierbar sind. Weiter ist mir unser einmaliges, duales Bildungssystem wichtig und dieses gilt es zu stärken, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Finanzhaushalt des Kanton Luzern muss krisensicherer werden. Es gilt dabei die Einnahmen zu festigen und die Ausgaben zu reduzieren. Die prognostizierten Aufwandüberschüssen gilt es zu minimieren. Nur wer über genügend Einnahmen generiert, kann auch in die Zukunft investieren.

___

