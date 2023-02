Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Patrik Marti Patrik Marti tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 13.59 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Patrik Marti den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Patrik Marti

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mit meiner Frau und den drei Töchtern wohne ich in Udligenswil. Aufgewachsen bin ich in Willisau. Durch das Studium und die Arbeit habe ich viel Zeit in Zürich verbracht und konnte zweimal im Ausland leben. Weltoffenheit, Neugier und Bodenständigkeit sind wichtige Werte unserer Familie.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Eine liberale Wirtschaft, starke Finanzen und ein attraktiver Standort sind wichtige Pfeiler unseres Erfolges und Wohlstandes. Ich will mich dafür einsetzen, dass unser Kanton langfristig gute Bedingungen für Unternehmen schafft und durch wenig Bürokratie Innovationen für Klimamassnahmen fördert.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Für den langfristigen Erfolg unseres Kantons braucht es stabile und gesunde Finanzen. Die konsequente Anwendung der Schuldenbremse und die Umsetzung von sinnvollen und zukunftsorientierten Investitionen sowie Massnahmen für den Klimaschutz werden den Kanton in den nächsten Jahren stark fordern.

