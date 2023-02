Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Quentin Zweili Quentin Zweili tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 08.23 Uhr

Hier präsentiert sich Quentin Zweili den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Quentin Zweili

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Für mich stehen unsere Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle. Ich setze mich für eine freie Schweiz ohne radikale Verbote ein und mir ist es besonders wichtig, dass die Eigenverantwortung grossgeschrieben wird. Wer Fleisch essen will, soll es tun! Wer Verbrenner fahren will, soll es tun!

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Unter den Kandidierenden bin ich deutlich der Jüngste. Mit meinen 18 Jahren möchte ich frischen Wind in den Kantonsrat bringen und möchte sowohl die Interessen unserer jüngeren Einwohnern vertreten sowie die der gesamten Bevölkerung.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Nebst der aktuellen Lage des Ukrainekrieges (Flüchtende, steigende Kosten in div. Bereichen, usw.), wird es 2 zentrale Herauserforderungen geben. Zum einen, der immer kleiner werdende Wohnungsmarkt und zum anderen der Konflikt zwischen dem motorisierten Privatverkehr und dem ÖV und Velofahrern.

