Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Raimund Wenger Raimund Wenger tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 01.00 Uhr

Hier präsentiert sich Raimund Wenger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Raimund Wenger

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als Bergler im Wallis aufgewachsen, habe ich einen grossen Teil meines Lebens im Mittelland verbracht. Im Kanton Luzern habe ich meine zweite Heimat gefunden. Meine Familie und unsere Haustiere bedeuten mir sehr viel. Ich habe viele Interessen und dadurch ein grosses Allgemeinwissen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich lebe in einer wunderbaren Region in einem Kanton mit hoher Lebensqualität. Da mir dieser Lebensraum sehr am Herzen liegt, bin ich motiviert, mich für eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung unseres Kantons einzusetzen. Ich will etwas bewirken und nicht nur als Trittbrettfahrer dabei sein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Das sehr hohe Wachstum fordert Behörden und Bevölkerung immer stärker. Die Raumplanung und die Mobilität sind in diesem Zusammenhang ein Dauerthema. Noch grösser und gewichtiger sind die daraus entstehenden Probleme in der Gesundheitsversorgung, im Bildungssystem und im sozialen Zusammenhalt.

