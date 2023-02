Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von René Marti René Marti tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 01.00 Uhr

Hier präsentiert sich René Marti den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an René Marti

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Im Grundsatz bin ich ein Familien- und Vereinsmensch. Ich engagiere mich gerne auf der Jagd und bin viel mit meinem Hund unterwegs. Zudem engagiere ich mich stark für die Aufarbeitung der letzten drei Jahre, sei es mit dem 3. Referendum gegen das Covid-Gesetz oder der Souveränitätsinitiative.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Veränderung tut gut!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Finanzen für den allgegenwärtigen Ausbau der Schulinfrastruktur überfordert viele Gemeinden. Viele werden nicht umhin kommen, die Steuern zu erhöhen. Dagegen kämpfe ich an. Auch in der Bildung haben wir grossen Handlungsbedarf. Nicht alles ist gut, was mit dem Lehrplan 21 eingeführt wurde.

