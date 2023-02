Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Samuel Zbinden Samuel Zbinden tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 10.38 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Samuel Zbinden den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Samuel Zbinden

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin in Sursee geboren und aufgewachsen und bin hier stark verankert. Ich studiere in Luzern Politik, Philosophie und Wirtschaft und engagiere mich seit sechs Jahren politisch bei den Jungen Grünen und Grünen. Nebenbei bin ich gerne in den Bergen, egal ob auf den Ski oder mit Wanderschuhen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Seit vier Jahren darf ich mich als Kantonsrat in der Fraktion der Grünen und Jungen Grünen für ein klimafreundliches, solidarisches und fortschrittliches Luzern einsetzen. Diese Arbeit würde ich sehr gerne fortsetzen – Luzern braucht dringend mehr junge und grüne Stimmen!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Klimakrise schreitet voran, und die Politik scheint nach wie vor (noch) nicht fähig, angemessene Massnahmen zu treffen. Wir stehen vor der grossen Herausforderung, den Kanton Luzern ökologisch und sozial umzubauen – dafür möchte ich mich einsetzen.

___

