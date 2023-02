Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Sascha Eigenmann Sascha Eigenmann tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Entlebuch für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 06.02.2023, 23.59 Uhr

Hier präsentiert sich Sascha Eigenmann den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Sascha Eigenmann

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Fokus, Leistung und Klarheit – drei bedeutende Lebenspunkte, die mich am besten beschreiben. Mein Fokus liegt auf dem Kanton Luzern. Ich will, dass es unserem Kanton auch in Zukunft gut geht. Dazu braucht es Leistung, denn Erfolg ist nicht geschenkt, sondern das Resultat harter Arbeit.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Im Kantonsrat braucht es mehr Unternehmer, welche die Anforderungen aus dem Alltag eines KMU kennen und in die Politik einbringen. Als Sozialvorsteher und Schulverwalter im Teilzeitpensum setze ich mich tagtäglich auch mit den aktuellen politischen Herausforderungen auseinander.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die demografischen Alters- und steigenden Bevölkerungskennzahlen im Kanton Luzern geben einen nachdenklichen Blick in die Zukunft und insbesondere auf unseren Fachkräftemangel in der Pflege, Bildung, Bau und Wirtschaft. Da braucht es baldmöglichst lösungsorientiere Vorschläge.

