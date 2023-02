Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Silvan Bieri Silvan Bieri tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 10.45 Uhr

Hier präsentiert sich Silvan Bieri den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Silvan Bieri

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Vater von zwei Kindern und wohne in Sursee, seit ich denken kann. Mit der Stadt und dem Wahlkreis Sursee fühle ich mich fest verbunden. Durch mein Studium und meinen Job habe ich mich in den letzten Jahren vermehrt mit der nachhaltigen Entwicklung auseinandergesetzt.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die immer stärkeren Auswüchse der Klimakrise machen mir Sorgen. Ich möchte regionale und sozialverträgliche Massnahmen entwickeln, damit wir als Region uns dieser immensen Herausforderung stellen können und zukünftige Generationen nicht noch stärker unter den negativen Auswirkungen leiden müssen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

In den nächsten Jahren wird sicher der Mangel an Lehrpersonen zur Herausforderung. Damit der hohe Standard unseren öffentlichen Schulen gewährleistet werden kann, müssen wir vermehrt und gezielter in die Bildung investieren.

