Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Thierry Kramis Thierry Kramis tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 00.53 Uhr

Hier präsentiert sich Thierry Kramis den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Thierry Kramis

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Innovation prägt mein persönliches Handeln nachhaltig. Innovation braucht ein solides Fundament, Engagement, Verantwortung und den offenen Diskurs. Innovation ist Team-Arbeit. Mein Motto: «Die Zukunft nicht vorauszusehen, sondern möglich zu machen», ganz im Sinne von Antoine de Saint-Exupéry.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Entwicklungen in der Pandemie und die geopolitische Lage bringen die Gesellschaft als Ganzes, aber ganz besonders auch unsere Unternehmen unter Druck. Es gilt nun mehr denn je an tragfähigen und nachhaltigen Lösungen zu arbeiten, die die Schweiz auch in dieser Situation voranbringen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Kanton ist gefordert, Umwälzprozesse in Digitalisierung und Nachhaltigkeit voranzutreiben und zu begleiten. Die Themen digitale Souveränität, Cybersecurity und Prozessintegration werden herausfordernd sein. Beim Thema Nachhaltigkeit wird eine Lösung alleine nicht zielführend sein.

___

