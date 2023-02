Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Tim Kiser Tim Kiser tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 08.29 Uhr

Hier präsentiert sich Tim Kiser den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Tim Kiser

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin 28 Jahre alt, wohnhaft in Wauwil, verheiratet und als Klassenlehrer (Primarschule) an der Schule Wauwil tätig. Mein Erstberuf ist Autombobilfachmann. In meiner Freizeit spiele ich in verschiedenen Formationen Tuba, reise sehr gerne und mache viel Sport.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte vor allem der jungen Landbevölkerung, die in grosser Mehrheit bürgerlich denkt, eine Stimme in Luzern geben. Weiter muss der Stellenwert der Volksschule im Kanton gestärkt werden, damit die Schulen die nötigen Rahmenbedingungen erhalten, um die Kinder auf die Zukunft vorzubereiten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Zum einen die Weiterentwicklung der Volksschulen und die dazugehörigen Rahmenbedingungen wie Digitalisierung in der Schule oder Ausbildung der Lehrpersonen und andererseits die drohende Neuverschuldung des Kantons mit nachfolgenden Steuern- und Abgabenerhöhungen.

